Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Могилеве 28-30 октября.

Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, в эти дни приобрести сельхозпродукцию можно будет на ярмарках в микрорайонах «Казимировка» (возле мини-рынка «Казимировский»), «Соломинка» (возле торгового центра «Форум»), «Юбилейный» (в районе дома № 25 по ул. Королева).

Торговые ряды 29 и 30 октября также будут работать на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Н2О» по ул. Златоустовского, 1 и на площадке ОАО «МогилевАттракционы» по проспекту Пушкинскому, 1.

Кроме того, в субботу, 29 октября, ярмарка развернется в микрорайоне «Ямницкий».

Покупателям предложат плодоовощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары.