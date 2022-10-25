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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ БУДУТ РАБОТАТЬ В МОГИЛЕВЕ 28-30 ОКТЯБРЯ
17:29 25.10.2022
Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Могилеве 28-30 октября.
Как сообщает сайт Могилевского горисполкома, в эти дни приобрести сельхозпродукцию можно будет на ярмарках в микрорайонах «Казимировка» (возле мини-рынка «Казимировский»), «Соломинка» (возле торгового центра «Форум»), «Юбилейный» (в районе дома № 25 по ул. Королева).
Торговые ряды 29 и 30 октября также будут работать на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Н2О» по ул. Златоустовского, 1 и на площадке ОАО «МогилевАттракционы» по проспекту Пушкинскому, 1.
Кроме того, в субботу, 29 октября, ярмарка развернется в микрорайоне «Ямницкий».
Покупателям предложат плодоовощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары.
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