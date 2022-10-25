|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО КОМИТЕТА «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОВЕДЕТ 26 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
17:03 25.10.2022
26 октября 2022 г. состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя комитета «Минскоблимущество» Дмитрием Сидоровым Васильевичем по вопросам отчуждения государственного имущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, задать вопросы можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (017) 500-45-20.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2022
Курсы в банках
на 25.10.2022
Конвертация в банках
на 25.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте