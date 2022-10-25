26 октября 2022 г. состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя комитета «Минскоблимущество» Дмитрием Сидоровым Васильевичем по вопросам отчуждения государственного имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, задать вопросы можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (017) 500-45-20.