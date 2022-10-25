ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С ДЕКАБРЯ БУДЕТ ЛЕТАТЬ В ДУБАЙ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

16:44 25.10.2022 Компания «Белавиа» с 1 декабря будет летать по маршруту Минск-Дубай (аэропорт DXB)-Минск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. В настоящий момент авиакомпания выполняет прямые рейсы в Шарджу. Полеты в этот город будут выполняться по текущему расписанию. Расписание полетов в Дубай (DXB) по местному времени следующее: Минск-Дубай - 02:30-09:50, Дубай-Минск – 10:50-16:15.