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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С ДЕКАБРЯ БУДЕТ ЛЕТАТЬ В ДУБАЙ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
16:44 25.10.2022
Компания «Белавиа» с 1 декабря будет летать по маршруту Минск-Дубай (аэропорт DXB)-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.
В настоящий момент авиакомпания выполняет прямые рейсы в Шарджу. Полеты в этот город будут выполняться по текущему расписанию.
Расписание полетов в Дубай (DXB) по местному времени следующее: Минск-Дубай - 02:30-09:50, Дубай-Минск – 10:50-16:15.
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