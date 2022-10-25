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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОДРОС НА 0,2%
15:38 25.10.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 5002,7 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, составил 4 568,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-сентябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 11 686,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 160,5% к уровню января-сентября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 241,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
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