В Витебской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 5002,7 млн рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, составил 4 568,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-сентябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 11 686,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 160,5% к уровню января-сентября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 241,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.