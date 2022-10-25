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ЭКОНОМИКА РБ
НА КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
15:20 25.10.2022
Эксперты из шести стран обсудят актуальные проблемы гуманитарного образования на Международной конференции в БГУ, которая пройдет с 27 по 28 октября в очно-дистанционном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум посвящен вопросам гуманитарного образования, исследованиям в этой области, рекомендациям по совершенствованию учебных и научных процессов.
Участниками конференции станут более 120 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси, России, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Грузии. Это представители БГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского, Российского университета дружбы народов, Университета Хучжоу, Ташкентского государственного университета востоковедения, Нахичеванского государственного университета и др.
Эксперты представят доклады по восьми направлениям. В частности, будут рассмотрены смешанные формы обучения в условиях цифровизации языкового образования, лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному диалогу, дизайн-образование в транскультурном мире, современные стратегии гуманитарного образования, культурные исследования и культурологическое образование и др.
Также в рамках конференции пройдут образовательный мастер-класс «Креатив в рекламе и коммуникации» и учебно-методический семинар «Дизайн и дизайн образование» и др.
Кроме того, для участников мероприятия организуют выставки рисунков и творческих работ преподавателей и студентов факультета социокультурных коммуникаций (ФСК).
Итогом двухдневной работы станет публикация сборника научных докладов.
Организатором конференции выступает ФСК.
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