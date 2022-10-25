Эксперты из шести стран обсудят актуальные проблемы гуманитарного образования на Международной конференции в БГУ, которая пройдет с 27 по 28 октября в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум посвящен вопросам гуманитарного образования, исследованиям в этой области, рекомендациям по совершенствованию учебных и научных процессов.

Участниками конференции станут более 120 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси, России, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Грузии. Это представители БГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского, Российского университета дружбы народов, Университета Хучжоу, Ташкентского государственного университета востоковедения, Нахичеванского государственного университета и др.

Эксперты представят доклады по восьми направлениям. В частности, будут рассмотрены смешанные формы обучения в условиях цифровизации языкового образования, лингводидактические технологии формирования готовности к межкультурному диалогу, дизайн-образование в транскультурном мире, современные стратегии гуманитарного образования, культурные исследования и культурологическое образование и др.

Также в рамках конференции пройдут образовательный мастер-класс «Креатив в рекламе и коммуникации» и учебно-методический семинар «Дизайн и дизайн образование» и др.

Кроме того, для участников мероприятия организуют выставки рисунков и творческих работ преподавателей и студентов факультета социокультурных коммуникаций (ФСК).

Итогом двухдневной работы станет публикация сборника научных докладов.

Организатором конференции выступает ФСК.