Уровень занятости населения в Гомельской области достаточно высокий - 73,6%. За последние пять лет он вырос почти на процент. Об этом заявил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

По его словам, довести этот показатель до 100% невозможно.

«В численность трудовых ресурсов, кроме занятого населения, входят также женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также учащиеся и студенты, которые не совмещают обучение с трудовой деятельностью», - пояснил председатель комитета.

Поэтому усилия направлены на вовлечение в трудовую деятельность безработных.

«Это и есть та категория граждан, которая может повлиять на увеличение уровня занятости населения», - подчеркнул Петр Шутько.

Он описал портрет безработного: мужчина 40-46 лет, имеющий среднее или профессионально-техническое образование и в 20% случаев неработавший длительное время до обращения в службу занятости.