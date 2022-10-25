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ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 73,6%
14:49 25.10.2022
Уровень занятости населения в Гомельской области достаточно высокий - 73,6%. За последние пять лет он вырос почти на процент. Об этом заявил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.
По его словам, довести этот показатель до 100% невозможно.
«В численность трудовых ресурсов, кроме занятого населения, входят также женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также учащиеся и студенты, которые не совмещают обучение с трудовой деятельностью», - пояснил председатель комитета.
Поэтому усилия направлены на вовлечение в трудовую деятельность безработных.
«Это и есть та категория граждан, которая может повлиять на увеличение уровня занятости населения», - подчеркнул Петр Шутько.
Он описал портрет безработного: мужчина 40-46 лет, имеющий среднее или профессионально-техническое образование и в 20% случаев неработавший длительное время до обращения в службу занятости.
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