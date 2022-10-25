|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ГОТОВИТСЯ ОТГРУЗИТЬ ПАРТИЮ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ
14:24 25.10.2022
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» готовится отгрузить партию снегоуборочных машин МСУ-250 в Скандинавские страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, МСУ-250 предназначена для уборки дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием от снега.
Снегоуборочная машина оснащена двусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра.
Направление выброса снега регулируется: возможен выброс вправо, влево и в обе стороны, поэтому уборка снега будет не только эффективной, но и эффектной.
МСУ-250 устанавливается на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2022
Курсы в банках
на 25.10.2022
Конвертация в банках
на 25.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте