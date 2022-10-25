ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» готовится отгрузить партию снегоуборочных машин МСУ-250 в Скандинавские страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, МСУ-250 предназначена для уборки дорог и тротуаров с асфальтным (бетонным) покрытием от снега.

Снегоуборочная машина оснащена двусторонним износостойким ножом с плоской и зубчатой сторонами, который захватывает снег на 2,5 метра.

Направление выброса снега регулируется: возможен выброс вправо, влево и в обе стороны, поэтому уборка снега будет не только эффективной, но и эффектной.

МСУ-250 устанавливается на заднюю навеску трактора класса 1,4/2,0.