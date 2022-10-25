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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 21,4%
13:34 25.10.2022
Грузооборот транспорта Витебской области в январе-сентябре 2022 г. составил 1180,9 млн тонно-километров, или 78,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 890,2 млн пассажиро-километров, или 103,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 111,1 млн человек, или 97,1% к январю-сентябрю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
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