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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОССТАНДАРТЕ РАЗЪЯСНИЛИ ВОПРОСЫ ОТНЕСЕНИЯ ПРОДУКЦИИ К НОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ТОВАРАМ


13:08 25.10.2022

В Госстандарте разъяснили вопросы отнесения продукции к новым потребительским товарам, которые поступили в ведомство в связи с принятым 19 октября 2022 г. постановлением Совмина № 713 «О системе регулирования цен».

Отмечается, что разъяснения по продукции, включенной в Перечень регулируемых потребительских товаров (приложение 1 к постановлению № 713), относятся к компетенции Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Направить вопросы по данному аспекту можно, воспользовавшись онлайн-анкетой на сайте министерства.

Кроме того, МАРТ подготовило разъяснение по отнесению товаров к перечню регулируемых потребительских товаров в пределах компетенции.

Как пишет Госстандарт, является ли выпускаемая продукция новым потребительским товаром, ее производитель определяет самостоятельно.

В соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 постановления № 713 под новыми потребительскими товарами понимаются:

1. новая продукция (впервые произведенная продукция), к которой относится продукция: впервые произведенная изготовителем; не имеющая аналогов на территории Беларуси; впервые произведенная изготовителем и не имеющая аналогов на территории республики;

2. новый вид продукции – продукция, уже производимая ранее изготовителем, но получившая новое обозначение или новое определение (наименование), которая подвергалась значительной степени технологических изменений и (или) изменению классификационного кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки (обработки).

При этом новое обозначение или новое определение (наименование) обусловлено: значительной степенью усовершенствования или модификацией ее свойств, параметров, признаков или характеристик; измененной областью применения; новым или в значительной степени отличающимся (не менее чем на 30 процентов по сравнению с ранее выпускавшейся продукцией) составом применяемых материалов или компонентов.

Ведомство приводит примеры новых потребительских товаров.

Если предприятие изготавливало только обувь и начало выпускать сумки, то сумки именно для этого предприятия будут новой продукцией.

Организация изготавливала тарелки столовые размером 225 мм из стекла. Затем стала выпускать тарелки столовые размером 225 мм из металла. Эти тарелки (т.е. из металла) будут являться новым видом продукции.

При определении новой продукции, не имеющей аналогов на территории Беларуси, рекомендуется воспользоваться доступными информационными ресурсами, содержащими сведения о выпускаемой продукции, – порталами «Качество.бел», export.by и другими.
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