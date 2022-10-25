Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность важных объектов на случай, если они подвергнутся кибератакам. Но при этом не создавать для реализации этих задач дополнительные структуры. Об этом он заявил 25 октября на совещании по теме кибербезопасности.

Лукашенко напомнил, что ранее ответственным лицам было поручено внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Беларуси. Оперативно-аналитический центр должен был привлечь необходимых специалистов и подготовить соответствующие предложения.

"Давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать. Давайте будем исходить из того, что цели мы определили, знаем, что такое кибервойна, что такое кибербезопасность. Все это в нашей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать. Чего наблюдать? Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В совещании принимают участие начальник Оперативно-аналитического центра при Андрей Павлюченко, премьер-министр Роман Головченко, глава администрации Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.