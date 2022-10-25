ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,4%

11:51 25.10.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-сентябрь 2022 г. в текущих ценах составил 12 216,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,4% меньше к уровню января-сентября 2021 г.