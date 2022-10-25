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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ОТЧИТАЛСЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТХ НЕОБОСНОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН В СЕТИ МАГАЗИНОВ «СОСЕДИ»
11:22 25.10.2022
Комитет госконтроля выявил факты необоснованного повышения цен в сети магазинов «Соседи».
Как сообщает ведомство, должностные лица управляющей организации, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в розничной торговой сети магазинов «Соседи».
Так, с 6 по 18 октября 2022 года были необоснованно повышены цены на более чем 65 ассортиментных позиций.
По данному факту управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в отношении директора управляющей организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он арестован.
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