В январе-сентябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2667,1 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 2,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2194,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 172 тыс. тонн, молока – 582,3 тыс. тонн, яиц получено 352,6 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,8% молока и 84% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 517,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 182,6 тыс. голов. Численность свиней составила 397,3 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1058,6 тыс. тонн, что на 35,4% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, средняя урожайность получена 30,1 центнера с одного гектара убранной площади против 25,3 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 74,2% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 51,5 тыс. тонн, или 134% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 356 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 288 центнеров).

Овощи убраны с 35,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 3,4 тыс. тонн, что на 18,1% больше, чем на 1 октября 2021 года при средней урожайности 347 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 162 центнера).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 130,3 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 58,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 4,1 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1143,9 тыс. тонн кормовых единиц, или 114% к 1 октября 2021 г., из них кормов из трав – 766,8 тыс. тонн (109,8%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 21,6 центнера кормовых единиц, что на 14,3% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, кормов из трав – 19,6 центнера (на 12% больше).