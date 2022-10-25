Уровень безработицы в Беларуси в III квартале 2022 года в соответствии с методологией Международной организации труда составил 3,4% от численности рабочей силы.

Как сообщает Национальный статкомитет, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15-74 лет) в III квартале 2022 г. составил 68,5%.