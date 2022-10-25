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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАВЕРШИЛО РЕМОНТ НА ТРЕХ УЧАСТКАХ НЕФТЕПРОВОДА
10:35 25.10.2022
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило плановый ремонт на трех участках нефтепровода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работы проходили во врем запланированной остановки транспортировки нефти.
На 188 км трубопровода «Унеча-Мозырь 2» и 258 км МН «Унеча-Мозырь 1» произведен ремонт линейных шиберных задвижек №2М188Т DN-1000 и №1М258 DN-820.
На 301 км нефтепровода «Мозырь Брест 3» демонтирован дефектный вантуз DN-100 возле задвижки 3А301.
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