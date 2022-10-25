За январь-август 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,4%, рентабельность продаж – 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 4 196,6 млн рублей, в том числе просроченная – 887,4 млн рублей, или 21,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 5 972,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1 018,6 млн рублей, или 17,1% от общего объема кредиторской задолженности.