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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 4,5%


09:49 25.10.2022

За январь-август 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,4%, рентабельность продаж – 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 4 196,6 млн рублей, в том числе просроченная – 887,4 млн рублей, или 21,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 5 972,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1 018,6 млн рублей, или 17,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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