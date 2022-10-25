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ЭКОНОМИКА РБ
ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО НОВАЦИЯМ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 25 ОКТЯБРЯ
09:32 25.10.2022
25 октября на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится трансляция семинара «Новации рынка платежных услуг».
Как сообщает Национальный правовой портал, на семинаре выступит эксперт – начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич.
В рамках эфира она расскажет об общих подходах к регулированию платежного рынка, о требованиях к поставщикам платежных услуг, об особенностях оказания платежных услуг на территории Беларуси.
Эксперту можно задать вопросы. Направляйте их следует на ящик до 11.00 25 октября. Ответы будут даны в ходе прямого эфира.
Напомним, 27 августа 2022 года в Беларуси вступил в силу закон от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах». Правовой акт комплексно регулирует отношения, связанные с совершением платежей, и распространяется как на белорусских, так и иностранных поставщиков платежных услуг.
Положения закона влияют на рынок платежных услуг, трансформируют существующие бизнес-модели и затрагивают игроков из различных секторов – банки, платежные системы, сервисы электронных денег, маркетплейсы, розничные магазины, имеющие программы лояльности, компании, предлагающие технологические решения для совершения платежей, и многих других.
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