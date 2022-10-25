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ЭКОНОМИКА РБ
НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ НА 28,5 РУБЛЯ
09:26 25.10.2022
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2022 года составила 1637 рублей. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В августе 2022 года средняя зарплата была 1665,5 рубля.
Таким образом, в сентябре она снизилась по сравнению с августом на 28,5 рубля, или на 1,7%.
Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за сентябрь составила 2228,2 рубля, Минской области - 1628,7 рубля, в Гомельской – 1477,9 рубля, Брестской – 1447,2 рубля, Гродненской -1467,5 рубля, Витебской - 1402,4 рубля, в Могилевской – 1346,6 рубля.
Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в сентябре в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" - 5807,8 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4428,6 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 4150,5 рубля.
Меньше всего начислено в сентябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 816,8 рубля, деятельность водного транспорта – 930,5 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 964,6 рубля.
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