Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии CSIST-2022 состоится 27 и 28 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум направлен на аккумуляцию идей в сфере ИТ-технологий и пройдет в очно-дистанционном формате.

Участниками конгресса станут более 240 экспертов. Это представители 13 стран: Беларуси, России, Казахстана, Германии, Франции, Италии, Словакии, Китая и др.

Проблемное поле форума включает вопросы информационной и компьютерной безопасности; биоинформатики и приложений; машинного обучения, компьютерного зрения и графики; интеллектуального и статистического анализа данных; теоретической информатики и программной инженерии; геоинформатики и дистанционного зондирования Земли; оптимизации и надежности систем; параллельной и распределенной обработки данных и информатизации образования.

На пленарном заседании заслушают семь докладов. Член-корреспондент Российской академии образования Людмила Босова расскажет о разработке и использовании цифрового контента для общего образования на современном этапе. Кроме того, доцент кафедры математического моделирования и анализа данных факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ Владимир Малюгин представит статистический анализ и эконометрическое моделирование во время пандемии COVID-19.

По итогам научного мероприятия издадут сборник материалов с доступом в Электронной библиотеке БГУ и базах данных РИНЦ и Google Scholar. Лучшие доклады рекомендуют для публикации в профильных журналах, в том числе индексируемых базой данных Scopus.

Организатором конгресса выступает ФПМИ БГУ.

Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии CSIST – самый масштабный и значимый форум по информатике в Беларуси. Впервые был проведен в БГУ в 2002 году в формате научной конференции. В 2011 году получил название «Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии (CSIST)».