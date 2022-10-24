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ЭКОНОМИКА РБ
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ АКТИВНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПЛОЩАДКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ
17:29 24.10.2022
Российские компании являются самыми активными пользователями площадки импортозамещения ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, они не только обеспечили наибольший объем сделок среди участников-нерезидентов, но и вплотную приблизились к показателям по некоторым регионам Беларуси за четыре месяца, прошедшие с момента запуска площадки импортозамещения.
За июнь-сентябрь 2022 г. российские участники торгов заключили 165 сделок по реализации и приобретению импортозамещающей продукции на общую сумму 8,5 млн BYN.
Для сравнения: по Могилевской области этот показатель составил 8,7 млн BYN.
Самые популярные группы товаров у россиян - текстильные изделия, электротехническая продукция, искусственная оболочка для продуктов питания.
Востребованность биржевой площадки у компаний из России обусловлена не только актуальностью темы импортозамещения, но и функциональными особенностями белорусской торговой платформы, позволяющей заключать сделки как с компаниями из Беларуси, так и с резидентами других стран, используя биржу как инструмент хеджирования.
Значительная доля транзакций, совершаемых российскими участниками на площадке импортозамещения, это так называемые «транзитные сделки», в которых и продавец, и покупатель – нерезиденты Республики Беларусь.
Среди преимуществ площадки БУТБ россияне отмечают удобный поиск нужных товаров и их поставщиков, значительно меньший уровень риска по сравнению с традиционными площадками-агрегаторами, обслуживающими B2B-сегмент.
Этим и объясняются порой достаточно крупные суммы сделок. Например, крупнейшей транзитной сделкой по импортозамещающей продукции, заключенной между двумя резидентами РФ, стала закупка хлопчатобумажной ткани почти на 2 млн BYN (в эквиваленте).
Однако справедливости ради нужно сказать, что такие сделки пока все же редкость и в основном российские участники торгов используют площадку импортозамещения для небольших оперативных закупок.
На площадке БУТБ в настоящее время размещены 39,5 тыс. активных заявок на продажу и 2,6 тыс. заявок на покупку импортозамещающих товаров. Общая сумма совершенных сделок за время работы платформы импортозамещения превысила 75,5 млн BYN.
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