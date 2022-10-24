В январе-сентябре 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 4,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 459,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 282,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 61,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 217,2 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 141,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 123,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27% от общего ввода по области.

В январе-сентябре 2022 г. введено в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых дома общей площадью 212,4 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.