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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 4,8 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:15 24.10.2022
В январе-сентябре 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 4,8 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 459,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 282,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 61,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 217,2 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 141,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 123,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27% от общего ввода по области.
В январе-сентябре 2022 г. введено в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых дома общей площадью 212,4 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.
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