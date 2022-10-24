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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО АГРОКЛАССОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ
15:12 24.10.2022
Число агроклассов в учреждениях образования Гомельской области с 1 сентября этого года увеличилось на 8, количество агрогрупп - на 12. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель начальника главного управления образования Жанна Жданович.
По ее словам, в настоящее время агроклассы и агрогруппы созданы во всех районах области.
"Всего в регионе функционируют 68 агроклассов и агрогрупп. В них обучаются 403 человека. Это почти на 100 больше по сравнению с прошлым учебным годом", - подчеркнула она.
Председатель облисполкома Иван Крупко отметил, что в области есть нехватка кадров в АПК, а в агроклассах можно собрать мотивированных на работу в сельской местности ребят и подготовить их для дальнейшего обучения по данному профилю в ссузах и вузах. Это касается не только районов, но и Гомеля.
"В Краснобережском агроколледже учится девочка из Гомеля. Значит и у городской молодежи есть интерес к аграрным профессиям. Организуйте работу. Это очень важный вопрос", - поставил задачу глава региона.
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