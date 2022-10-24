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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ СТОЛИЦЫ ВЫКИНУЛИ МНОГО ДЕШЕВЫХ «ДВУШЕК»
14:36 24.10.2022
За неделю, с 17 по 24 октября, количество предложений квартир в базе Realt в Минске существенно увеличилось.
Как пишет Realt.by, больше всего стоимость снизилась у двушек, потому что на продажу выкинули много дешевых двухкомнатных квартир. Напомним, неделю назад, на рынок выкинули много однушек.
«За последнюю неделю ряд столичных агентств снизили цены в своих объявлениях о продаже квартир, а также опубликовали значительное число новых с более низкими в сравнении с большинством ценами. Все эти объявления — объявления о продаже 2- и 3-комнатных квартир в отдельных новостройках преимущественно Октябрьского и Московского районов», - говорится в сообщении.
Индекс цен на квартиры в Минске за неделю снизился на 1% и составил $1158. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1333, что только на 0,4% меньше, чем в прошлый понедельник.
Количество объявлений в базе Realt за последние семь дней увеличилось сразу на 10% - с 15,8 до 17,3 тысяч. Наибольшее увеличение числа предложений отмечалось у 1-комнатных квартир (+11% к прошлому понедельнику), у остальных сегментов — примерно плюс 9%.
Количество объявлений выросло практически во всех районах города, существеннее остальных — в Московском и Центральном. Единственным исключением стал Фрунзенский район, где за последнюю неделю объявлений стало меньше.
Средние цены квадратного метра снизились по всем типам квартир, наиболее существенно — у 2- и 3-комнатных квартир (по причинам, описанным в начале).
Среди районов города наибольшее снижение средней цены квадратного метра за неделю произошло в Московском и Заводском районах, а самый заметный рост — в Партизанском. В остальных динамика варьировалась в пределах +/-0,6%.
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