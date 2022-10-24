ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ СТОЛИЦЫ ВЫКИНУЛИ МНОГО ДЕШЕВЫХ «ДВУШЕК»


14:36 24.10.2022

За неделю, с 17 по 24 октября, количество предложений квартир в базе Realt в Минске существенно увеличилось.

Как пишет Realt.by, больше всего стоимость снизилась у двушек, потому что на продажу выкинули много дешевых двухкомнатных квартир. Напомним, неделю назад, на рынок выкинули много однушек.

«За последнюю неделю ряд столичных агентств снизили цены в своих объявлениях о продаже квартир, а также опубликовали значительное число новых с более низкими в сравнении с большинством ценами. Все эти объявления — объявления о продаже 2- и 3-комнатных квартир в отдельных новостройках преимущественно Октябрьского и Московского районов», - говорится в сообщении.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю снизился на 1% и составил $1158. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1333, что только на 0,4% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в базе Realt за последние семь дней увеличилось сразу на 10% - с 15,8 до 17,3 тысяч. Наибольшее увеличение числа предложений отмечалось у 1-комнатных квартир (+11% к прошлому понедельнику), у остальных сегментов — примерно плюс 9%.

Количество объявлений выросло практически во всех районах города, существеннее остальных — в Московском и Центральном. Единственным исключением стал Фрунзенский район, где за последнюю неделю объявлений стало меньше.

Средние цены квадратного метра снизились по всем типам квартир, наиболее существенно — у 2- и 3-комнатных квартир (по причинам, описанным в начале).

Среди районов города наибольшее снижение средней цены квадратного метра за неделю произошло в Московском и Заводском районах, а самый заметный рост — в Партизанском. В остальных динамика варьировалась в пределах +/-0,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2022
валюта курс
EUR 2.4310
USD 2.4889
RUB 4.0565
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4274 -0.0036
USD 2.4820 -0.0069
RUB 4.0510 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4310 2.4450
USD 2.4820 2.4940
RUB 3.1000 4.0500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9750 0.9830
EUR/RUB 60.2000 76.7000
USD/RUB 61.3000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте