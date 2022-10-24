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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» С НАЧАЛА 2022 ГОДА ВЫПУСТИЛО БОЛЕЕ 1,8 ТЫС. КОМБАЙНОВ


14:13 24.10.2022

ОАО «Гомсельмаш» за девять месяцев 2022 года выпустило свыше 1,8 тыс. самоходных комбайнов.

«На январь-сентябрь этого года была поставлена задача собрать не менее 1800 самоходных комбайнов. И мы ее выполнили, даже с опережающими темпами. За 9 месяцев с конвейера сошло более 1800 единиц. Ориентир по итогам года – 2500 комбайнов. Все указывает на то, что по итогам года у нас это получится», - сообщил заместитель генерального директора – директор производства Виктор Сапончик.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в оперативном порядке решаются вопросы по обеспечению комплектующими.

«Соответствующие службы находят альтернативы замещения отдельных позиций. Многие комплектующие, которые поставлялись из других стран, освоили гомельские и российские предприятия. Успешно прошли испытания и первые образцы китайских производителей», – подчеркнул Виктор Сапончик.

Активно формируется портфель заказов на следующий год. Комбайны GOMSELMASH работают на разных континентах. Основными покупателями техники остаются сельхозорганизации Беларуси, России, Казахстана, наращиваются также поставки в страны Африки.
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