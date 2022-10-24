В Брестской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 6 116,7 млн рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,8 рублей против 14,6 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2022 г. составил 5 503,1 млн рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-сентябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 4 354,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,8% к уровню января-сентября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 295,1 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.