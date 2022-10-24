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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПРОСЕЛ НА 2,5%
13:16 24.10.2022
В Брестской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 6 116,7 млн рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,8 рублей против 14,6 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2022 г. составил 5 503,1 млн рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-сентябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 4 354,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,8% к уровню января-сентября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 295,1 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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