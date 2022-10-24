Министерство финансов информирует о неисполнении обязательств по облигациям, эмитированным ООО «ААА Солюшенс».

Как сообщает ведомство, общество не исполнило обязательства по погашению второго выпуска облигаций, зарегистрированного в Государственном реестре ценных бумаг 7 октября 2019 года за №5-200-02-3828, со сроком обращения с 16 сентября 2019 года по 16 сентября 2022 г.

Эмиссия облигаций второго выпуска осуществлялась при участии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Ласерта», действие лицензии которого прекращено Министерством финансов с 30 апреля 2021 г.

«Настоящая информация раскрывается на основании статьи 65 закона Республики Беларусь №231-З «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 года и влечет запрет на эмиссию ценных бумаг ООО «ААА Солюшенс» и иными связанными с ним лицами в соответствии со статьей 15 закона №231-З», - говорится в сообщении Минфина.

ООО «ААА Солюшенс» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 20 сентября 2017 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №192971725. Единственным участником ООО «ААА Солюшенс» является общество с ограниченной ответственностью «Бэнкс АС». Депозитарием ООО «ААА Солюшенс» является закрытое акционерное общество «ЛИДЕРИНВЕСТ». Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-1157 выдана Министерством финансов.