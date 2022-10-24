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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 17,4%
12:48 24.10.2022
Грузооборот транспорта Брестской области в январе-сентябре 2022 г. составил 3 661,2 млн тонно-километров, или 82,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 708 млн пассажиро-километров, или 99,6% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 106,7 млн человек, или 96,5% к январю-сентябрю 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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