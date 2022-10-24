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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ГРОДНО ВЫПОЛНЕНА НА 89%
12:22 24.10.2022
Первая очередь строительства онкологического диспансера в Гродно выполнена на 89%. Об этом сообщает Telegram-канал Гродненского облисполкома.
"На данном этапе подрядчиком выполнено 89% работ, которые предусмотрены первой очередью строительства онкологического диспансера в Гродно. Первая очередь строительства предусматривает возведение радиологического корпуса со всеми техническими средствами. Срок реализации - до конца 2022 года", - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.
Владимир Караник отметил, что первая очередь строительства также предусматривает обеспечение медицинским оборудованием и мебелью.
"Уже закуплены и установлены медицинские линейные ускорители в комплекте с компьютерной системой 3-х мерного планирования облучения, рабочая станция врача-радиационного онколога, сервер баз изображений и данных о пациентах, набор фиксирующих устройств и приспособлений для пациентов, получающих дистанционное облучение. Ведется работа по закупке оставшегося нужного оборудования. Всего на эти цели выделено - Br69,2 млн.", -дополнил Владимир Караник
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