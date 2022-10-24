В январе-сентябре 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 14 489,9 млн рублей или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 4,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 0,2%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 1,5%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,6%.