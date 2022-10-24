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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И СТРАНАМИ ЕАЭС ВЫРОСЛИ НА 80%


11:26 24.10.2022

Объемы биржевых торгов между Беларусью и странами ЕАЭС за январь-сентябрь 2022 г. выросли на 80% и составили $152 млн. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ).

Согласно информации, наибольшую долю в биржевом товарообороте ожидаемо заняли транзакции с резидентами Российской Федерации - около 97% от всего объема торговли со странами ЕАЭС. При этом число аккредитованных на БУТБ российских участников к началу октября достигло 2977 компаний.

Из России в Беларусь в основном импортировалась металлопродукция, уголь и шрот масличных культур, в то время как из Беларуси на российский рынок поставлялись мясо-молочные продукты, пилопродукция, кормовые добавки и стройматериалы.

Второе место по сумме сделок заняли компании из Армении, реализовавшие через БУТБ товары общей стоимостью $2,5 млн, преимущественно чугун для нужд белорусских металлургических и машиностроительных предприятий.

Белорусская продукция в текущем году на армянский рынок посредством биржевых торгов не поставлялась, а количество армянских участников торгов достигло 14.

На третьем месте по объемам биржевой торговли с Беларусью расположился Казахстан с суммой сделок $1,9 млн. Это в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, одновременно число аккредитованных участников торгов с начала года приросло 11 новыми компаниями.

В структуре импорта из Казахстана преобладал стальной трубный прокат, а на экспорт поставлялись белорусский сахар и кожевенный полуфабрикат "вет-блю".

Замыкает четверку стран ЕАЭС, представленных на БУТБ, Кыргызстан с суммой биржевых сделок $489 тыс. (на 40% больше, чем за январь-сентябрь 2021 г.). С начала года на биржу пришли 3 новые кыргызские компании, увеличив количество аккредитованных участников из этой страны до 16.

Белорусские участники торгов приобретали в Кыргызстане электротехническую сталь, а на экспорт в рамках пилотного проекта БУТБ и концерна "Белгоспищепром" реализовывался белый сахар.
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