ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1,7%

10:50 24.10.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-сентябрь 2022 года в текущих ценах составил 15 678,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,7% меньше к уровню января-сентября 2021 г.