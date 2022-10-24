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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ ЗАМЕТНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ТЕМПОВ ПАДЕНИЯ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ
10:45 24.10.2022
Евразийский банк развития (ЕАБР) отмечает заметное сокращение темпов падения промпроизводства в Беларуси. Это следует из еженедельного макроэкономического обзора аналитиков ЕАБР.
Отмечается, что ВВП Беларуси в сентябре сократился на 3,3% г/г после уменьшения на 3% г/г месяцем ранее. Поддержку экономической активности в сентябре продолжило оказывать сельское хозяйство, однако его вклад в динамику ВВП снизился примерно в два раза из-за завершения уборочной кампании. Заметно сократились темпы падения промышленного производства: с 9,4% г/г в августе до 2,1% г/г в сентябре. Скорее всего, динамика промышленности сигнализирует о постепенном настраивании разрушенных цепочек поставок и частичной переориентации экспорта в Россию, азиатские и африканские страны.
«В то же время активность в других крупных секторах экономики в сентябре оставалась слабой. Это может указывать на сохранение низкого внутреннего спроса и незавершенность процесса перестройки производственно-логистических связей. В целом по итогам 9 месяцев ВВП Беларуси снизился на 4,7%», - говорится в обзоре ЕАБР.
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