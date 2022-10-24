В январе-сентябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5274 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 6,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 324,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 247,8 тыс. тонн, молока – 1 526,6 тыс. тонн, яиц получено 445,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,9% молока и 80,6% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 862,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 293,5 тыс. голов. Численность свиней составила 338,1 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 397,6 тыс. тонн, что на 18,1% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, средняя урожайность получена 39,1 центнера с одного гектара убранной площади против 34,4 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 55,4% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 79,8 тыс. тонн, или 123,2% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 289 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 268 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 21,2% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 172,4 тыс. тонн, или 165,3% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 419 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 424 центнера).

Овощи убраны с 40,2% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 23,7 тыс. тонн, при средней урожайности 272 центнера с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 343 центнера).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 205,5 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 74 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 6,1 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 527,8 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1 574,9 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 29,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 24,5 центнера.