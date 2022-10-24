Компания А1 с ноября изменяет условия оказания некоторых услуг для частных абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, с 1 ноября 2022 года снизится стоимость доступа в интернет для абонентов тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и «Победа». Плата за 1 МБ интернет-трафика со следующего составит 0,01 рубля с НДС (в настоящее время стоимость составляет 0,1577 рубля для тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и 0,0525 рубля для плана «Победа».

При этом тарификация на данных тарифах осуществляется по 1 Кб.