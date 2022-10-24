|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 С НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЧАСТНЫХ АБОНЕНТОВ
09:39 24.10.2022
Компания А1 с ноября изменяет условия оказания некоторых услуг для частных абонентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, с 1 ноября 2022 года снизится стоимость доступа в интернет для абонентов тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и «Победа». Плата за 1 МБ интернет-трафика со следующего составит 0,01 рубля с НДС (в настоящее время стоимость составляет 0,1577 рубля для тарифных планов «Социальный», «Пенсионный» и 0,0525 рубля для плана «Победа».
При этом тарификация на данных тарифах осуществляется по 1 Кб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2022
Курсы в банках
на 24.10.2022
Конвертация в банках
на 24.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте