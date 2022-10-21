ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» разработало новую машину для внесения твердых органических удобрений - МТТ-11.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, она предназначена для погрузки транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля органических удобрений в виде подстилочного навоза и приготовленных на его основе компостов.

В машине МТТ-11 повышена надежность ходовой системы, увеличен объем кузова за счет надставных бортов, что позволило повысить грузоподъемность до 11 тонн.

Самая главная деталь в машине - разбрасывающее устройство с двумя вертикально установленными шнеками.

МТТ-11 найдет своего потребителя в сегменте небольших и фермерских хозяйств.