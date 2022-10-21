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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «УКХ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» РАЗРАБОТАЛО НОВУЮ МАШИНУ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
15:10 21.10.2022
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» разработало новую машину для внесения твердых органических удобрений - МТТ-11.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, она предназначена для погрузки транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля органических удобрений в виде подстилочного навоза и приготовленных на его основе компостов.
В машине МТТ-11 повышена надежность ходовой системы, увеличен объем кузова за счет надставных бортов, что позволило повысить грузоподъемность до 11 тонн.
Самая главная деталь в машине - разбрасывающее устройство с двумя вертикально установленными шнеками.
МТТ-11 найдет своего потребителя в сегменте небольших и фермерских хозяйств.
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