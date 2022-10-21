В Минской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 8 822,2 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2022 г. составил 8 414,4 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

В январе-сентябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 14 578,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,8% к уровню января-сентября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 330,7 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.