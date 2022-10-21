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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОДРОС НА 0,1%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 7,2%
14:27 21.10.2022
В Минской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 8 822,2 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2022 г. составил 8 414,4 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
В январе-сентябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 14 578,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,8% к уровню января-сентября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 330,7 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
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