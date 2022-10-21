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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЖАРНЫХ ДРОНОВ
13:39 21.10.2022
21 октября 2022 года в «Великом камне» состоялась регистрации нового предприятия-резидента ООО «Бел-Чжунбо Аварийно-Спасательное Снаряжение» (КНР).
Как сообщает сайт парка, ключевой продукцией предприятия станут пожарные дроны.
Деятельность ООО «Бел-Чжунбо Аварийно-Спасательное Снаряжение» будет осуществляться в следующих направлениях: производство, исследование и разработка высокотехнологичного оборудования для пожаротушения с применением интернет-технологий, проведение послепродажного обслуживания и обучения по аварийной безопасности.
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