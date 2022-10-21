ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЖАРНЫХ ДРОНОВ

13:39 21.10.2022 21 октября 2022 года в «Великом камне» состоялась регистрации нового предприятия-резидента ООО «Бел-Чжунбо Аварийно-Спасательное Снаряжение» (КНР). Как сообщает сайт парка, ключевой продукцией предприятия станут пожарные дроны. Деятельность ООО «Бел-Чжунбо Аварийно-Спасательное Снаряжение» будет осуществляться в следующих направлениях: производство, исследование и разработка высокотехнологичного оборудования для пожаротушения с применением интернет-технологий, проведение послепродажного обслуживания и обучения по аварийной безопасности.