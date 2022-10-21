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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РУХНУЛ НА 18,7%
13:21 21.10.2022
Грузооборот транспорта Минской области в январе-сентябре 2022 г. составил 3 726,9 млн тонно-километров, или 81,3% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-сентябре 2022 г. пассажирооборот 983,3 млн пассажиро-километров, или 108,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 75,2 млн человек, или 98% к январю-сентябрю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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