Грузооборот транспорта Минской области в январе-сентябре 2022 г. составил 3 726,9 млн тонно-километров, или 81,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-сентябре 2022 г. пассажирооборот 983,3 млн пассажиро-километров, или 108,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 75,2 млн человек, или 98% к январю-сентябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.