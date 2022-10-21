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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЛАРУСЬ МОЛОЧНАЯ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 26-27 ОКТЯБРЯ
12:58 21.10.2022
26-27 октября 2022 года в Минске пройдет Международный форум «Беларусь молочная».
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, на форуме планируется обсудить, как Беларуси укрепить позиции на мировом молочном рынке и больше зарабатывать на молоке в условиях санкций, что поставлять в российские регионы, за счет чего диверсифицировать экспорт и импорт, где искать новых поставщиков оборудования и упаковки, как оптимизировать логистику.
На площадке форума ожидается более 400 делегатов из пяти стран: Беларуси, России, Польши, Сингапура, Канады. На мероприятии руководители и главные специалисты предприятий обсудят с ведущими экспертами и руководством отрасли главные рыночные тренды и связанные с ними задачи и возможности.
Откроет форум министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Глава ведомства также вручит награды победителям премий «100 дорог экспорта» и «Большие звезды млечного пути», итоги которых подводятся в преддверии форума.
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