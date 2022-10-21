26-27 октября 2022 года в Минске пройдет Международный форум «Беларусь молочная».

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, на форуме планируется обсудить, как Беларуси укрепить позиции на мировом молочном рынке и больше зарабатывать на молоке в условиях санкций, что поставлять в российские регионы, за счет чего диверсифицировать экспорт и импорт, где искать новых поставщиков оборудования и упаковки, как оптимизировать логистику.

На площадке форума ожидается более 400 делегатов из пяти стран: Беларуси, России, Польши, Сингапура, Канады. На мероприятии руководители и главные специалисты предприятий обсудят с ведущими экспертами и руководством отрасли главные рыночные тренды и связанные с ними задачи и возможности.

Откроет форум министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Глава ведомства также вручит награды победителям премий «100 дорог экспорта» и «Большие звезды млечного пути», итоги которых подводятся в преддверии форума.