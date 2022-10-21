В январе-сентябре 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 25 224,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 84,6% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, при этом объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 2,9%, а в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,7%.

В то же время в обрабатывающей промышленности производство снизилось на 16,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6,1%.