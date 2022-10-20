Фонд ответственности туроператоров создадут в Беларуси. Такое решение принято 20 октября на расширенном заседании правления Республиканского союза туристических организаций (РСТО).

Как сообщает сайт РСТО, на заседании правления обсуждались изменения в туристической деятельности с 1 января 2023 года, предусмотренных новым законом «О туризме», отдельные механизмы и особенности формирования и работы Фонда ответственности туроператоров в рамках РСТО.

Кроме того, рассмотрены необходимые изменения в договорах туроператор-турагент, туроператор-потребитель.

Новый Закон «О туризме», который вступит в силу с января 2023 года, предусматривает принципиально иные правила игры на туристическом рынке.

Основным принципиальным нововведением документа, которое горячо обсуждалось на протяжении нескольких лет, стало введение механизма финансовых гарантий туроператоров.

Механизм может осуществляться путем страхования рисков туроператоров, банковскими гарантиями, либо созданием фонда ответственности туроператоров, где будут аккумулироваться средства на случай наступления невозможности осуществления туроператорской деятельности одним из участников фонда.

Каким путем пойдут разные операторы и рынок в целом, будет видно в ближайшее время.

Как отмечают в РСТО, необходимость иметь финансовые гарантии на случай банкротства в новом законе прописана только для туроператоров, занимающихся выездным туризмом. Туроператоры, ориентированные на въездной и внутренний туризм, от фингарантий освобождены.

В настоящее время в РСТО входит большинство крупных национальных туроператоров Беларуси. Также в составе Союза – туроператоры, занимающиеся въездным, внутренним продуктом, и турагентские компании.