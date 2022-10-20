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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 8,9%


11:12 21.10.2022

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-сентябрь 2022 года в текущих ценах составил 25 910 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 8,9% к уровню января-сентября 2021 года.
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