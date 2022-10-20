ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 8,9%

11:12 21.10.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-сентябрь 2022 года в текущих ценах составил 25 910 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 8,9% к уровню января-сентября 2021 года.