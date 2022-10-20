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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВЕДЕТ 26-28 ОКТЯБРЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННЫЕ ОНЛАЙН-БИРЖИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
11:00 21.10.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП при содействии Министерства экономики предоставляет площадку для прямых переговоров потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями республики о поставках продукции.
Как сообщается на сайте БФФПП, 26 октября 2022 года планируется проведение онлайн-переговоров с предприятиями РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания» (подведомственное Министерству архитектуры и строительства): ОАО «Белмедстекло», ОАО «Гомельстекло»,
ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Стеклозавод «Неман».
Для участия заполнить заявку необходимо до 25 октября.
27 октября 2022 года запланированы переговоры с ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО Станкозавод «Красный борец» (подведомственные Министерству промышленности) и ОАО «МотоВелоЗавод».
Для участия заполнить заявку необходимо до 26 октября.
28 октября онлайн переговоры пройдут с участием предприятий, подведомственных Министерству здравоохранения: РУП «Белмедпрепараты», ОАО «БЗМП», УП «МИНСКИНТЕРКАПС», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ОАО «Экзон», СОАО «ФЕРЕЙН», Унитарное предприятие «ФреБор».
Для участия заполнить заявку необходимо до 27 октября.
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