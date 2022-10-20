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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 5,4%


10:54 21.10.2022

В январе-сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6464,4 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 5,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 154,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 386,4 тыс. тонн, молока – 1 550 тыс. тонн, яиц получено 872,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 87% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 941,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 324,7 тыс. голов. Численность свиней составила 616,2 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 2 003,9 тыс. тонн, что на 22,4% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, средняя урожайность получена 43,7 центнера с одного гектара убранной площади против 34,6 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 61,2% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 143,2 тыс. тонн, или 119,8% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 306 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 297 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 35,8% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 371,4 тыс. тонн, или 112,8% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 296 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 391 центнер).

Овощи убраны с 29,9% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 7,2 тыс. тонн, что на 6% больше, чем на 1 октября 2021 г., при средней урожайности 257 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 223 центнера).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 259 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 112,5 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 6,2 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 623,2 тыс. тонн кормовых единиц, или 113,7% к 1 октября 2021 г., из них кормов из трав – 1 572,4 тыс. тонн (105,6%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 27,1 центнера кормовых единиц, что на 13,4% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, кормов из трав – 22,2 центнера (на 6,2% больше).
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