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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
09:50 21.10.2022
25-26 октября 2022 года в Национальной академии наук пройдет VIII Белорусский космический конгресс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в ходе конгресса планируется обсудить темы новых достижений в космической области, определения приоритетных направлений развития космической деятельности, укрепления международного сотрудничества, расширения совместных усилий белорусских и зарубежных деловых кругов, фирм, компаний, ученых и специалистов, направленных на выполнение космических программ и проектов, будет проанализирован ход их реализации и выбор перспективных направлений дальнейших исследований.
Работа конгресса будет проходить в рамках пяти секций:
инновационные программы, проекты и технологии в ракетно-космической отрасли, использование результатов космической деятельности в интересах различных отраслей экономики;
космические аппараты, целевая и научная аппаратура, системы навигационно-временного обеспечения, спутниковой связи и вещания;
средства, технологии и методы обработки и отображения данных дистанционного зондирования Земли, геосервисы на их основе, искусственный интеллект в космических технологиях;
технологии обучения и подготовки кадров для космической отрасли;
теплофизические аспекты практической космонавтики, перспективные материалы, элементы и устройства для космической техники.
В работе конгресса примет участие большая делегация Российской Федерации. В Минск приедут представители госкорпорации Роскосмос, Российской академии наук, а также предприятий и организаций, работающих в сфере космических технологий.
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