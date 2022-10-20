За январь-август 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 18,2%, рентабельность продаж – 13,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 12,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 14,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2022 г. составила 11,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,1 млрд рублей, или 18,2% от общего объема кредиторской задолженности.