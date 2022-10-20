Спрос на белорусскую продукцию машиностроения в России существенно возрос. Это отметил министр финансов Юрий Селиверстов во время посещения 20 октября БелАЭС.

По его словам, в условиях внешних ограничений отечественные производители техники развивают сотрудничество с российскими партнерами, наращивают поставки своей продукции на российский рынок. Это взаимодействие и далее будет расширяться.

«В России спрос на нашу технику – комбайны, автомобили МАЗ, другую продукцию значительно возрос», - сказал Юрий Селиверстов.

Это дополнительные возможности для промышленных предприятий страны. Принимаются меры, чтобы их максимально задействовать.