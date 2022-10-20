В 2022 году в стране усилена социальная направленность расходов бюджета. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов во время посещения 20 октября БелАЭС.

По его словам, на финансирование социальной сферы в этом году будет направлено около 45% средств консолидированного бюджета, или 12% ВВП.

"В номинальном выражении расходы социального блока составляют около 22,6 млрд рублей, - уточнил министр. - Все социальные обязательства выполняются своевременно и в полном объеме".

Прирастает объем средств, которые направляются на поддержку бюджета фонда социальной защиты населения, а также пенсионное обеспечение.

"На так называемые нестраховые выплаты в фонд планируется направить порядка 1,7 млрд рублей", - констатировал Юрий Селиверстов.

Действует программа семейного капитала - с 2015 года открыто свыше 117 тысяч депозитных счетов.

"В текущем году порядка 14,9 тысяч семей получат в свое распоряжение средства семейного капитала. Расходы на эти цели только по этому году составят 380 млн рублей", - добавил министр.

На оздоровление граждан из бюджета будет направлено порядка 170 млн рублей, в том числе 89 млн рублей - для граждан, проживающих на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Весомой поддержкой социально уязвимых категорий граждан является система государственной адресной помощи. Общий объем средств из местных бюджетов на эти цели в этом году запланированы в объеме 143 млн рублей.

В сравнении с доковидным, 2019 годом расходы бюджета на здравоохранение в 2022 году увеличены на 52%. В сумме это около 3 млрд рублей.