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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,9%
17:13 20.10.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 112,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 114% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 111,8%, потребительские товары – 101,1% и 114,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 102,8%, с декабрем 2021 г. – 119,5%, в том числе в растениеводстве – 103,1% и 120,5%, животноводстве – 102,7% и 119,4% соответственно.
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