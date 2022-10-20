В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,3%, с декабрем 2021 г. – 112,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 114% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 111,8%, потребительские товары – 101,1% и 114,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 102,8%, с декабрем 2021 г. – 119,5%, в том числе в растениеводстве – 103,1% и 120,5%, животноводстве – 102,7% и 119,4% соответственно.