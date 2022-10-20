ОАО «Витязь» 20 октября открыло в Витебске новый комплекс собственной сети электрозарядных станций под брендом ISKRA.

Как сообщает Telegram-канал Министерства связи и информатизации, он включает 7 станций мощностью от 7 до 22 квт с наиболее популярными типами выходных разъемов.

«Как и все новые технологии, это востребовано. По моему мнению, инфраструктура должна опережать спрос. Мы все привыкли к удобству и, приобретая электромобиль, хотим, чтобы инфраструктура зарядки уже существовала. А этот процесс непростой, требующий согласования и производства, поэтому работу нужно начинать заблаговременно. Предприятие «Витязь» движется в правильном направлении: производит разные модели зарядных станций, развивает как собственную сеть, так и в кооперации с партнерами масштабирует инфраструктуру», – отметил министр связи и информатизации Константин Шульган.

В 2021 году ОАО «Витязь» стало оператором сети зарядных станций под собственным товарным знаком ISKRA. Сеть объединяет в себя электрозарядные станции переменного и постоянного тока, которые уже установлены в Минске и Витебске. В ближайшие годы сеть будет расширяться по всей территории Беларуси.